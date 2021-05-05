رئيس الجمهورية يتسلّم رسالة خطية من أمير الكويت

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بعد ظهر اليوم الأربعاء 5 ماي 2021 بقصر قرطاج، أحمد ناصر المحمد الأحمد الجابر الصباح، وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت، مبعوثا خاصا محمّلا برسالة خطية موجّهة إلى رئيس الدولة من قبل نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.

وأعرب رئيس الدولة، بالمناسبة، عن ارتياحه لمستوى الروابط الأخوية المتينة والراسخة التي تجمع تونس بالكويت، وأكّد على ما يتوفّر للبلدين من فرص حقيقية وآفاق واعدة للاستثمار والتعاون والشراكة في مجالات مختلفة وفق مقاربات وصيغ غير تقليدية.

كما أشار رئيس الجمهورية إلى ما تتقاسمه تونس والكويت من قيم ومبادئ مشتركة في معالجة القضايا الإقليمية والدولية، وما يحدوهما من إرادة على مواصلة الاضطلاع بدورهما في تذليل الصعوبات التي تشهدها المنطقة لتحقيق ما تتطلع إليه الشعوب العربية من أمن واستقرار ونماء.

ومن جانبه، نقل أحمد ناصر المحمد الأحمد الجابر الصباح دعوة موجّهة من أمير دولة الكويت إلى رئيس الدولة لزيارة الكويت، وقد رحّب رئيس الجمهورية بهذه الدعوة ووعد بتلبيتها في أقرب الآجال الممكنة.

وأعرب وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت عن تطلّع بلاده إلى مواصلة تعزيز العلاقات التاريخية مع تونس، وحرصها على التسريع باستئناف انعقاد آليات التعاون المشترك ومزيد ترسيخ سُنّة التنسيق والتشاور بين البلدين بخصوص الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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