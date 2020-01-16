رئيس الجمهورية يتلقى مكالمة هاتفية من ملك المغرب



تلقى رئيس الجمهورية « قيس سعيّد » مساء اليوم الخميس 16 جانفي 2020، مكالمة هاتفية من الملك محمّد السادس، ملك المملكة المغربية، تناولت العلاقات التاريخية الممتازة بين البلدين.

ووجه الملك محمد السادس الدعوة لرئيس الدولة لزيارة المغرب.

من جانبه، وجّه رئيس الجمهورية أيضا الدعوة للملك محمّد السادس لزيارة تونس من أجل فتح مستقبل واعد وآفاق رحبة للعلاقات الثنائية بين الشعبين.

وقدّم رئيس الجمهورية، بالمناسبة، شكره وتقديره للعاهل المغربي على إيفاده رئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين خلال جلسة أداء اليمين الدستورية.

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