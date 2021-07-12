رئيس الجمهورية يتلقّى الجرعة الأولى من التلقيح ضد كورونا

تلقّى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم الإثنين 12 جويلية 2021، بمركز التلقيح المحلّي بحي الرفاهة بالمنيهلة، الجرعة الأولى من التلقيح ضد فيروس كورونا.

وأثنى رئيس الدولة على الجهود الدؤوبة التي تبذلها يوميا الإطارات الطبية وشبه الطبية في كامل تراب الجمهورية من أجل التصدّي لجائحة كوفيد-19، وأعرب عن إيمانه الثابت بأن بلادنا قادرة على تجاوز هذا الظرف الوبائي الدقيق بفضل العزيمة القوية والإرادة الثابتة لكل التونسيين والتونسيات.

وبيّن رئيس الجمهورية بأنه مدرك تماما لحجم الضغوط التي تواجهها مختلف المستشفيات والهياكل الصحية في تونس بسبب الانتشار السريع للفيروس وارتفاع عدد المصابين والمتوفّين ومحدودية الموارد البشرية واللوجستية، وأكّد، بالمناسبة، التزام الدولة التونسية بمواصلة التحرّك من أجل توفير التلاقيح ومختلف التجهيزات والمستلزمات الطبية الضرورية.

كما جدّد رئيس الدولة الدعوة إلى التقيّد بالإجراءات العلمية والبروتوكولات الصحية لمحاصرة هذه الجائحة والسيطرة عليها.

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