رئيس الجمهورية يتلو الفاتحة على أرواح عدد من زعماء الوطن

أدى رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم السبت 25 جويلية 2020، زيارة إلى مقبرة الجلاز حيث تلا فاتحة الكتاب ترحما على روحي الشهيدين محمد البراهمي وشكري بلعيد، بروضة الزعماء، كما تلا فاتحة الكتاب ترحما على روحي زعيمي الحركة الوطنية صالح بن يوسف وأحمد التليلي .

ثم تحول رئيس الدولة إلى روضة آل قائد السبسي حيث تلا فاتحة الكتاب ترحما على روح رئيس الجمهورية الراحل الباجي قائد السبسي الذي توفي يوم 25 جويلية من العام الماضي.

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