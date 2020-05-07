رئيس الجمهورية يتناول الإفطار بمدرسة طلائع الحرس بوادي الزرقة

أدّى رئيس الجمهورية قيس سعيّد مساء اليوم الخميس 7 ماي 2020، زيارة إلى مدرسة طلائع الحرس الوطني بمنطقة وادي الزرقاء من ولاية باجة.

وإثر تحية العلم تفقد رئيس الدولة، الذي كان مرفوقا بوزير الداخلية هشام المشيشي، التشكيلات الثلاث (الطلائع والتصدي للإرهاب والحدود البرية)، كما اطلع على معدات جديدة مخصصة للتدخل السريع البحري وحماية الحدود البرية، وهي مجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية.

وتابع رئيس الجمهورية تمرينا ميدانيا يحاكي التصدي لعملية إرهابية، بمشاركة الطلائع وأعوان الوحدة المختصة والوحدة الجوية، وذلك ضمن اطلاعه على جاهزيّة الوحدات الأمنيّة والمستوى التكويني الذي بلغته هذه الوحدات.

كما استمع لمشاغل الإطارات والأعوان العاملين بالمدرسة، مثنيا على مجهوداتهم وتضحياتهم في سبيل خدمة الوطن والذود عنه، وحثهم على مزيد اليقظة والعمل لخدمة أمن الشعب التونسي والوطن.

وقد مثّلت الزيارة مناسبة شارك فيها رئيس الجمهورية مائدة الإفطار مع ثلة من إطارات وزارة الداخلية وأعوان وحدات التدخّل من أسلاك الشرطة والحرس والحماية المدنية.

وكان في استقبال رئيس الدولة لدى حلوله بمدرسة طلائع الحرس الوطني كل من وزير الداخلية والمديرون العامون بالوزارة أعضاء المجلس الأعلى للأمن.

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