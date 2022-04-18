رئيس الجمهورية يتولى ترقية و توسيم عدد من القيادات الأمنية

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد صباح اليوم الإثنين 18 أفريل 2022 بقصر قرطاج، على موكب في إطار الاحتفال بالذكرى السادسة والستين لعيد قوات الأمن الداخلي، تم خلاله:
- ترقية العميد شكري الرياحي، المدير العام آمر الحرس الوطني، إلى رتبة أمير لواء
- منح الصنف الرابع من وسام الجمهورية لكل من:
* محافظ شرطة عام من الصنف 1 سامي الهيشري، مدير عام الأمن الوطني
* العميد عبد الصمد بن جدّو، مدير عام الديوان الوطني للحماية المدنية
* العميد شريف السنوسي، رئيس الهيئة العامة للسجون والإصلاح
* محافظ شرطة عام صنف 1 مختار القلعي، عن الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية
كلمات البحث :ترقية;توسيم;رئيس الجمهورية
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