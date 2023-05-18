رئيس الجمهورية يتّجه إلى السعودية للمشاركة في القمة العربية

غادر رئيس الجمهورية قيس سعيد، ظهر اليوم الخميس 18 ماي 2023، أرض الوطن في اتجاه المملكة العربية السعودية تلبية لدعوة من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للمشاركة في الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

ولدى حلوله بالمطار الرئاسي، استعرض رئيس الجمهورية تشكيلة من الجيوش الثلاثة أدت له التحية، قبل تحية العلم على أنغام النشيد الوطني.

وكان في توديع رئيس الدولة نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة، و المعتمد الأول المكلف بتسيير ولاية تونس، و الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية تونس، وأعضاء الديوان الرئاسي.

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