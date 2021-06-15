رئيس الجمهورية يجتمع بمشيشي ورؤساء حكومات سابقين

يجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيد ظهر اليوم الثلاثاء 15 جوان 2021، برئيس الحكومة هشام مشيشي وحضور رؤساء حكومات سابقين.

وكشف الملحق بالدائرة الدبلوماسية بديوان رئيس الجمهورية وليد الحجام في تصريح لإذاعة شمس أف أم، بأن رئيس الجمهورية وجه الدعوة لكل رؤساء الحكومات السابقين للتباحث حول الوضع الحالي في البلاد.

وقد حضر اللقاء رئيس الحكومة هشام مشيشي ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض ورئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد ورئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ، فيما تغيّب رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي ورئيس الحكومة الأسبق مهدي جمعة بسبب وجودهما خارج أرض الوطن.

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