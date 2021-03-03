رئيس الجمهورية يختم القانون المتعلق بالمسؤولية الناتجة عن استخدام لقاحات وأدوية كورونا

تولى رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم الثلاثاء، ختم القانون المتعلق بضبط أحكام استثنائية خاصة بالمسؤولية المدنية الناتجة عن استخدام اللقاحات والأدوية المضادة لفيروس « سارس -كوف-2″ وجبر الأضرار المنجرة عنه.
وأفادت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها بأن رئيس الدولة اختصر الآجال التي يقتضيها ختم القانون المذكور وذلك لمزيد التسريع في اإجراءات إإصداره ولتمكين الهياكل المعنية من تلافي كل تأخير في الحصول على اللقاحات المطلوبة باعتبار أن المزودين اشترطوا مسبقا على البلدان الراغبة في الحصول على اللقاحات إصدار مثل هذا القانون.
ويعفي مشروع القانون، الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة وكل المهنيين ومسدي الخدمات الصحية المستخدمين للقاحات والأدوية ضد كوفيد -19 وكذلك المصنعين ووكلائهم والموردين والموزعين، من المسؤولية المدنية الناتجة عن استخدام اللقاحات والأدوية المتحصلة على رخصة ترويج، ولا يمكن تتبعهم قضائيا.
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