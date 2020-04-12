رئيس الجمهورية يختم قانون التفويض إلى رئيس الحكومة

ختم رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الأحد 12 أفريل 2020، القانون المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) .

وكانت رئاسة الجمهورية تلقت القانون المذكور فور المصادقة عليه يوم 4 أفريل الجاري، وقد انتهت أمس السبت آجال الطعن بعدم الدستورية.

ووفقا لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية، فقد اختار رئيس الدولة أن لا يمارس حقه في رد القانون إلى مجلس نواب الشعب وقرر أن يختصر الآجال الدستورية، التي تنص على أن يمضي في غضون أربعة أيام، وذلك حرصا منه على أن يدخل القانون حيز النفاذ بهدف التسريع بتمكين الحكومة من الآليات الضرورية لمعالجة الأزمة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

كلمات البحث :تفويض;رئيس الجمهورية;رئيس حكومة