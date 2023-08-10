رئيس الجمهورية يزور التلميذ الذي تعرض لانفجار لغم بجبل المغيلة

عاد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عصر اليوم الخميس 10 أوت 2023 بالمستشفى العسكري بتونس، التلميذ عدنان المعموري الذي تعرض لانفجار لغم بجبل المغيلة بينما كان يجمع نبات الإكليل لتوفير مستلزمات عودته المدرسية مما تسبب في فقدان إحدى عينيه وكف يده اليمنى.

وتحدّث رئيس الجمهورية مطولا مع التلميذ الذي طالته يد الإرهاب الغادر، مشدّدا على أنه يستحق التكريم في يوم العلم لأنه يناضل من أجل العيش الكريم بكل عزة وكرامة.

وأكّد رئيس الجمهورية على أنه يجب على الدولة بكافة أجهزتها أن ترفع الغبن والظلم عن الفقراء والبؤساء حتى يعيش المواطن آمنا في دولة محفوظة الكرامة ومحفوظة السيادة.

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