رئيس الجمهورية يزور عددا من المنشآت الرياضية

أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الجمعة، زيارة تفقدية إلى عدد من المنشآت الرياضية رفقة وزير الشباب والرياضة كمال دقيش.

وشدد الرئيس على ضرورة متابعة الأشغال المبرمجة لإصلاح وتهيئة هذه المنشآت، مؤكدا على وجوب أن يُوظف كل مليم فيما رُصد له في نطاق الشفافية الكاملة .

وأكد الرئيس خلال زيارته للملعب الأولمبي بالمنزه أن تعطل اشغال الملعب، كانت من أجل تركه ليتداعى للسقوط ومن ثم الاستيلاء على الأرض بأبخس الأثمان، مثلما حصل سابقا في منشآت رياضية أخرى.

كما شملت الزيارة، القاعة المغطاة والمسبح الأولمبي بالمنزه.

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