رئيس الجمهورية يستقبل الشاب التونسي أمير الفهري

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد ظهر اليوم الإثنين 17 أوت 2020، بقصر قرطاج الطالب التونسي الشاب أمير الفهري.

ومثل اللقاء مناسبة قدم فيها أمير الفهري لرئيس الدولة نسخة من رسالة التكليف التي منحته إياها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) ليكون سفيرا للشباب العربي المبدع، ومجموعة من الكتب التي أصدرها في السنوات الماضية.

كما كان اللقاء فرصة تم خلالها التطرق إلى عدد من المسائل منها بالخصوص دور الثقافة والعلوم في تحقيق السلام في العالم.

وتجدر الإشارة إلى أن أمير الفهري شاب تونسي يدرس بفرنسا ويتقن سبع لغات، صدرت له خمسة كتب وتحصل على 27 جائزة أدبية على المستوى الدولي.

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