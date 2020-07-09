رئيس الجمهورية يستقبل الشاب وسيم الذوادي

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الخميس 9 جويلية 2020، بقصر قرطاج الشاب وسيم الذوادي المرشح التونسي الذي تم اختياره من بين العشر شبان الأكثر تميزا حول العالم على إثر مسابقة نظمتها الغرفة الفتية الدولية، وذلك دعما للكفاءات التونسية في مختلف المجالات وتشجيعا للشباب التونسي على مزيد البذل وتحصيل المعارف.

وقد نوه رئيس الجمهورية بتميز الشباب التونسي على المستوى العالمي حين تتوفر الظروف الملائمة، مشيرا إلى قدرة النظام التعليمي على إفراز كفاءات عليا، مذكرا في الآن نفسه بوجوب إصلاحه لمزيد تطوير نتائجه.

كما أكد على وجود العديد من الكفاءات التونسية بالخارج، راجيا أن تكون هذه القدرات في خدمة تونس وأن تمثلها أحسن تمثيل في المحافل الدولية.

وتجدر الإشارة إلى أن وسيم الذوادي قد زاول دراسته في اختصاص الهندسة الميكانيكية بمدرسة لوزان الاتحادية للفنون التطبيقية بسويسرا.

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