رئيس الجمهورية يستقبل الفخفاخ وماجول والطبوبي

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد مساء اليوم السبت 15 فيفري 2020، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول وذلك على إثر لقائه بالياس الفخفاخ المكلّف بتشكيل الحكومة.

وتناول اللقاء المرحلة الدقيقة التي تمرّ بها تونس على المستوى السياسي وما لها من انعكاسات على الوضع الاقتصادي والاجتماعي.

والتحق بعد ذلك الياس الفخفاخ برئيسي المنظمتين في هذا اللقاء مع رئيس الجمهورية، حيث تمّ التطرق إلى أهمية اللحظة التاريخية التي تمرّ بها البلاد وما تتطلّبه من تضافر جميع الجهود ومن نكران للذات وضرورة وضع تونس ومصلحتها فوق كلّ الاعتبارات الظرفية.

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