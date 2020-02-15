رئيس الجمهورية يستقبل الفخفاخ وماجول والطبوبي

اخر تحديث : 15/02/2020
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

الرئيس يستقبل الفخفاخ وماجول والطبوبي

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد مساء اليوم السبت 15 فيفري 2020، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول وذلك على إثر لقائه بالياس الفخفاخ المكلّف بتشكيل الحكومة.
وتناول اللقاء المرحلة الدقيقة التي تمرّ بها تونس على المستوى السياسي وما لها من انعكاسات على الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
والتحق بعد ذلك الياس الفخفاخ برئيسي المنظمتين في هذا اللقاء مع رئيس الجمهورية، حيث تمّ التطرق إلى أهمية اللحظة التاريخية التي تمرّ بها البلاد وما تتطلّبه من تضافر جميع الجهود ومن نكران للذات وضرورة وضع تونس ومصلحتها فوق كلّ الاعتبارات الظرفية.


Print This Post

كلمات البحث :;;;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

ترك التعليق