رئيس الجمهورية يستقبل المبعوث الخاص لماكرون



استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء 12 أفريل 2022 بقصر قرطاج، Gilles Kepel، المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الفرنسية ايمانويل ماكرون.

وتمّ، خلال هذا اللقاء، التطرّق إلى علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين تونس وفرنسا، فضلا عن تبادل وجهات النظر بخصوص جملة من المسائل المتصلة بالوضع العام في المنطقة وفي العالم في ضوء التحولات المتسارعة والأزمات المتعاقبة وتأثيراتها الإقليمية والدولية.

كما كان هذا اللقاء مناسبة متجدّدة للتأكيد على الإيمان المشترك بقيم الحرية والديمقراطية وصون حقوق الإنسان، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

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