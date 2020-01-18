رئيس الجمهورية يستقبل ثلاثة من المرشحين لرئاسة الحكومة

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم السبت 18 جانفي 2020، بقصر قرطاج، 3 من مرشحي الأحزاب لرئاسة الحكومة المقبلة.

واستهلّ رئيس الجمهورية لقاءاته بلقاء وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي سابقا محمد الفاضل عبد الكافي.

وأفاد محمد الفاضل عبد الكافي أن اللقاء تمحور حول تكوين الحكومة القادمة، والوضع العام في البلاد خاصة على المستوى الاقتصادي والمالي.

وأضاف انه قدم لرئيس الدولة تصوره بخصوص تشكيل الحكومة والرهانات الكبيرة المقبلة عليها تونس.

ثم التقى رئيس الجمهورية وزير المالية السابق حكيم بن حمودة وقدم له التصورات الكبرى للبرنامج الذي يحمله والقائم أساسا على إعادة بناء العقد الاجتماعي.

وتطرق اللقاء إلى التحولات الضرورية التي تتعلق خاصة بالمسألة الاجتماعية، حيث أكد بن حمودة على أهمية وضع سياسات نشيطة للخروج من حالة التهميش والفقر وإعادة الأمل للتونسيين والتونسيات، كما شدّد على أهمية معالجة المسائل الاقتصادية ودفع نسق النمو.

واختتم رئيس الجمهورية مشاوراته بلقاء وزير المالية السابق إلياس الفخفاخ، الذي صرح بأنه قدم تصوره للأولويات والتحديات المطروحة، كما تطرق إلى الإمكانيات المتوفرة للعمل من أجل إعادة الأمل للتونسيين وتكوين الحكومة حتى تنطلق في عملها في أقرب وقت.

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