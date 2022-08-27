رئيس الجمهورية يستقبل رؤساء الوفود المشاركة في قمة « تيكاد 8» بقصر المؤتمرات

انطلق رئيس الجمهورية قيس سعيد صباح اليوم السبت 27 أوت 2022، في استقبال رؤساء الوفود المشاركة في الدورة 8 لندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا بقصر المؤتمرات بالعاصمة.

يُشار إلى أن تونس تحتضن الدّورة الثّامنة لندوة طوكيو الدّوليّة للتّنمية في إفريقيا تيكاد8 يومي 27 و28 أوت 2022.

ويشارك في هذه القمة نحو 30 رئيسا ورئيس حكومة إضافة إلى 5000 مشارك من مختلف الدول الأفريقية.

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