رئيس الجمهورية يستقبل قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الأربعاء 09 سبتمبر 2020 بقصر قرطاج، الجنرال « ستيفان تونساند » Stefen Townsend قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم).

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية في شتى المجالات ولا سيما في المجال العسكري، وكذلك في مجال مكافحة الإرهاب.

وقد جرى اللقاء بحضور وزير الدفاع الوطني إبراهيم البرتاجي .

كلمات البحث :إفريقيا;القيادة العسكرية الأمريكية;رئيس الجمهورية