رئيس الجمهورية يستقبل وليد الزيدي

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد ظهر اليوم الخميس 27 أوت 2020، بقصر قرطاج وليد الزيدي المرشح لتولي حقيبة وزارة الشؤون الثقافية في الحكومة المقترحة هشام المشيشي.

وقدم وليد الزيدي لرئيس الدولة بالمناسبة نسخة من القرآن الكريم بالخط البارز للمكفوفين، حسب رواية قالون، وهو صادر عن الاتحاد القومي للمكفوفين.

وقد تم خلال اللقاء التطرق إلى المسيرة التعليمية والمهنية لوليد الزيدي، ونوه رئيس الدولة بحصول وليد الزيدي على الدكتوراه في الآداب في سابقة لم تشهدها تونس، مشيدا بما يتميز به من مثابرة ومن قدرة على تجاوز الصعاب، وأشار إلى أن الإعاقة البصرية لم تمثل عائقا يحول بينه وبين طلب العلم والتميز.

كما أعرب رئيس الجمهورية عن تثمينه ودعمه ترشيح وليد الزيدي لمنصب وزير الشؤون الثقافية، مؤكدا ثقته بأنه جدير بتولي هذه المسؤولية، وأشار إلى أنها تجربة أولى في تونس سيؤكد من خلالها وليد الزيدي أنه عنوان المثابرة والتحدي والجدارة بتولي هذا المنصب.

وشدد رئيس الدولة على أن الإنسان يمكن أن يفقد بصره لكن لن يفقد بصيرته، معتبرا أن البصائر لا تعمى ولكن الأبصار هي التي يصيبها العمى الفكري.

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