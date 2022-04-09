رئيس الجمهورية يشرف على موكب إحياء الذكرى 84 لعيد الشهداء

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد، صباح اليوم السبت 9 أفريل 2022 بروضة الشهداء بالسيجومي بتونس العاصمة، على موكب إحياء الذكرى الرابعة والثمانين لعيد الشهداء.

ووضع رئيس الدولة إكليلا من الزهور أمام النصب التذكاري للشهداء، وتلا فاتحة الكتاب ترحما على أرواح الشهداء الأبرار.

وأدى رئيس الجمهورية، إثر ذلك، تحية العلم على أنغام النشيد الوطني، وتم إطلاق ثلاث طلقات مدفعية.

وحضر هذا الموكب كل من نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة، وعماد مميش، وزير الدفاع الوطني، وكمال الفقي، والي تونس، وسعاد عبد الرحيم، رئيسة بلدية تونس، وأعضاء المجلس الأعلى للجيوش.

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