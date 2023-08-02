رئيس الجمهورية يشرف على موكب تسلّم أحمد الحشاني مهامه رئيسا للحكومة

اخر تحديث : 02/08/2023
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

أحمد الحشاني و بودن وسعيد

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد، صباح اليوم الأربعاء 2 أوت 2023، على موكب تسلم أحمد الحشاني لمهامه رئيسا للحكومة.

وأكد رئيس الدولة خلال لقائه الحشاني ورئيسة الحكومة السابقة نجلاء بودن، أن أهم التحديات اليوم مواجهة نوع آخر من الإرهاب الذي تسعى إليه الكرتلات المتخفية لتجويع الشعب ولا مجال للتسامح مع هؤلاء ولا بد من محاسبتهم .

وقال الرئيس إننا في حرب تحرير للوطن من الذين عبثوا بمقدرات الشعب على مدى عقود.


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