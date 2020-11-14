رئيس الجمهورية يصل إلى قطر

وصل رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم السبت 14 نوفمبر 2020، إلى مطار الدوحة الدولي في زيارة دولة إلى قطر بدعوة من الأمير تميم بن حمد آل ثاني.

وكان في استقبال رئيس الدولة لدى حلوله بالمطار خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، وصلاح بن غانم العلي، وزير الثقافة والرياضة، إلى جانب سفير تونس بالدوحة وأعضاء السفارة.

ويُرافق رئيس الجمهورية خلال هذه الزيارة وفد رفيع المستوى يضم بالخصوص وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي ووزير التجارة وتنمية الصادرات محمد بوسعيد ووزير الشباب والرياضة والإدماج المهني كمال دقيش إلى جانب الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب علي الحفصي.

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