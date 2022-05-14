رئيس الجمهورية يعود إلى أرض الوطن بعد التعزية بوفاة خليفة بن زايد

عاد رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم السبت، إلى أرض الوطن بعد زيارة أداها فجر اليوم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لتأدية واجب العزاء في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وللتذكير فقد انتخب المجلس الأعلى للاتحاد اليوم السبت، بالإجماع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة خلفا للراحل خليفة بن زايد آل نهيان.

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