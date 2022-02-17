رئيس الجمهورية يغادر تونس في اتجاه بلجيكا

غادر رئيس الجمهورية قيس سعيد، صباح اليوم الخميس 17 فيفري 2022، أرض الوطن في اتجاه بلجيكا للمشاركة في الدورة السادسة لقمة الاتحاد الأوروبي-الاتحاد الافريقي التي ستنعقد يومي 17 و18 فيفري 2022 ببروكسيل.

ولدى حلوله بمطار تونس قرطاج الدولي، استعرض رئيس الجمهورية تشكيلة من الجيوش الثلاثة أدت له التحية، قبل تحية العلم على أنغام النشيد الوطني.

وكان في توديع رئيس الدولة بالمطار، نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة، وكمال الفقي، والي تونس، وسعاد عبد الرحيم، رئيسة بلدية تونس، وعدد من أعضاء الديوان الرئاسي.

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