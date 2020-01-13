رئيس الجمهورية يقرر تمتيع 2391 محكوما عليهم بالعفو الخاص

استقبل رئيس الجمهورية « قيس سعيّد » ظهر اليوم الإثنين 13 جانفي 2020، بقصر قرطاج وزير العدل « محمد كريم الجموسي » الذي قدّم له تقريرا حول نتائج أعمال لجنة العفو الخاص.

وكان وزير العدل مرفوقا خلال هذا اللقاء بأعضاء لجنة العفو الخاص وهم وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية، عماد الدرويش والمدير العام للسجون والإصلاح إلياس الزلاق والمدعي العام المكلّف بالشؤون الجزائية جمال سحابة.

وبمناسبة الذكرى التاسعة لعيد الثورة والشباب، قرّر رئيس الجمهورية تمتيع 2391 محكوما عليهم بالعفو الخاص مما يفضي إلى الإفراج عن 502 منهم، فيما يتمتع البقيّة بالحطّ من مدة العقاب المحكوم به.

وأكد رئيس الدولة خلال اللقاء على ضرورة إعادة النظر في المقاييس المعتمدة في إسناد العفو الخاص، وعلى أهميّة أن تكون هذه المقاييس موضوعية، تنسحب على الجميع، مشددّا على أن مبدأ المساواة مقدّس.

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