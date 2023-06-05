رئيس الجمهورية يلتقي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم الإثنين 5 جوان 2023 بقصر قرطاج، جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأثنى رئيس الجمهورية، خلال هذا اللقاء، على عمق روابط الأخوة الصادقة ومتانة أواصر الشراكة المثمرة القائمة بين تونس ودول مجلس التعاون، وأعرب عن تطلع بلادنا إلى مزيد تطويرها وبناء شراكات واعدة في عدة قطاعات وفق آليات ورؤى جديدة تُرسّخ قيم التضامن والتآزر، لا سيّما عبر حسن توظيف الإمكانيات والفرص المتوفرة للجانبين والاستفادة من الخبرات والتجارب المتبادلة واستئناف النسق العادي للتعاون الاقتصادي والاستثماري والمالي التونسي الخليجي.

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