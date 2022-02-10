رئيس الجمهورية يلتقي الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الخميس، سلطان بن عبد الرحمان المرشد، الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية.

وأكد المسؤول السعودي رغبة الصندوق في تطوير العلاقة مع تونس، مشيرا إلى أن هناك عديد المشاريع في القطاع الصحي والطاقي التي تحت التنفيذ.

وأعرب سلطان بن عبد الرحمان المرشد عن أمل الصندوق السعودي للتنمية لدعم وتيرة إنجاز هذه المشاريع وتطوير العلاقة التنموية بين الصندوق وتونس.

من جهته، أعرب رئيس الجمهورية عن تقديره الكبير لوقوف المملكة العربية السعودية الدائم إلى جانب تونس في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به، ولدعمها المتواصل لها بما يرسخ متانة روابط الأخوة التاريخية القائمة بين البلدين، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تعكس، مرة أخرى، الحرص المشترك على إعطاء دفع أقوى للعلاقات الثنائية.

كما أكد رئيس الدولة على الحرص على تذليل كل العقبات التي حالت دون تنفيذ بعض المشاريع الاستثمارية للصندوق في تونس، وأبدى الاستعداد لتوفير المناخ الملائم لإطلاق مشاريع جديدة في قطاعات مختلفة كالصحة والنقل والطاقة والثقافة.

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