رئيس الجمهورية يلتقي الفخفاخ والغنوشي

اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الجمعة 03 جويلية 2020 في قصر قرطاج بكل من رئيس مجلس نواب الشعب السيد راشد الغنوشي ورئيس الحكومة السيد إلياس الفخفاخ.

وتناول هذا الاجتماع الأوضاع العامة بالبلاد وجملة من المسائل الأخری المتعلقة بسير المرافق العمومية للدولة۔

وقد شدد رئيس الجمهورية في هذا اللقاء خاصة على أهمية الإسراع بمعالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وعلی ضرورة إيجاد حلول لمطالب الشعب التونسي المشروعة في الشغل والحرية والكرامة الوطنية.

كما أكد رئيس الجمهورية على أن رئيس الدولة هو رمز وحدتها وهو الضامن لاستقلالها واستمراريتها والساهر علی احترام الدستور.

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