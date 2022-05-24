رئيس الجمهورية يلتقي رئيس رابطة حقوق الانسان

يلتقي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان جمال مسلم منتصف نهار اليوم الثلاثاء، رئيس الجمهورية قيس سعيد، وفق ما أعلنته الرابطة على صفحتها الرسمية بالفايسبوك.

وكنت الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان قد أعلنت أمس الاثنين، أنّ 13 عضوا وافقوا على المشاركة في الحوار الوطني بناء على المرسوم عدد 30 الصادر عن رئيس الجمهورية يوم 19 ماي 2022، في حين، رفض ثلاثة أعضاء المشاركة واحتفظ عضو واحد بصوته.

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