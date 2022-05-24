رئيس الجمهورية يلتقي رئيس رابطة حقوق الانسان

اخر تحديث : 24/05/2022
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان رئيس الجمهورية

يلتقي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان جمال مسلم منتصف نهار اليوم الثلاثاء، رئيس الجمهورية قيس سعيد، وفق ما أعلنته الرابطة على صفحتها الرسمية بالفايسبوك.

وكنت الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان قد أعلنت أمس الاثنين، أنّ 13 عضوا وافقوا على المشاركة في الحوار الوطني بناء على المرسوم عدد 30 الصادر عن رئيس الجمهورية يوم 19 ماي 2022، في حين، رفض ثلاثة أعضاء المشاركة واحتفظ عضو واحد بصوته.


Print This Post

كلمات البحث :;;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

ترك التعليق