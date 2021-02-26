رئيس الجمهورية يلتقي سفير تركيا بتونس بمناسبة انتهاء مهامه

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الجمعة 26 فيفري 2021، بقصر قرطاج سفير تركيا بتونس رفيق علي أونانير الذي أدى له زيارة توديع بمناسبة انتهاء مهامه ببلادنا.

وأثنى رئيس الدولة بالمناسبة على الروابط التاريخية المتميزة التي تجمع تونس وتركيا ونوه بالجهود التي بذلها السفير التركي لتطوير هذه العلاقات وتنويعها.

ومن جانبه، أعرب رفيق علي أونانير عن شكره وامتنانه لرئيس الجمهورية لما حظي به طيلة فترة عمله ببلادنا من دعم وتعاون خدمة للمصلحة المشتركة للبلدين.

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