رئيس الجمهورية يلتقي عائلة المرحوم طارق الدزيري

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد مساء اليوم الأربعاء 29 جانفي 2020، بقصر قرطاج عددا من أفراد عائلة المرحوم طارق الدزيري أحد جرحى الثورة.

وأكّد رئيس الدولة متابعته الدقيقة للحالة الصحية لكل جرحى الثورة، وحرصه على مواصلة الإحاطة بهم وبعائلاتهم على المستوى الصحي والاجتماعي اعترافا بما قدمه شباب تونس من تضحيات وإيمانا بواجب الدولة تجاه كل المدافعين عن الحرية والكرامة.

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