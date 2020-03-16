رئيس الجمهورية يلتقي ممثل منظمة الصحة العالمية بتونس

مثلت الأزمة الصحية العالمية المنجرة عن تفشي فيروس كورونا وتطوراتها والحلول الممكنة لها، محور لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الاثنين 16 مارس 2020 بقصر قرطاج، بممثل منظمة الصحة العالمية بتونس إيف سوتيراند Yves Souteyrand

وأكد رئيس الدولة على ضرورة إيجاد وسائل مبتكرة لمكافحة هذه الجائحة بعيدا عن الطرق والوسائل التقليدية، بما يساهم في الحفاظ على صحة الجميع ويحدّ من انتقال العدوى.

ومن جانبه، أكّد ممثل منظمة الصحة العالمية بتونس عن دعم المنظمة والأمم المتحدة عموما، لمجهودات تونس الرامية إلى الحد من انتشار هذا الفيروس وتقديم كل المساعدات الممكنة لتوفير الرعاية الصحية اللازمة للتونسيين وحمايتهم من هذه الجائحة الخطيرة.

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