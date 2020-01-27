رئيس الجمهورية يلتقي وزير الخارجية الإماراتي

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد مساء اليوم الاثنين 27 جانفي 2020، بقصر قرطاج وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، الذي نقل إليه رسالة دعوة لزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتناول اللقاء العلاقات التاريخية المتينة بين البلدين وسبل مزيد دعمها وتطويرها خاصّة في مجال الاستثمار والتعاون الفني. وتمّ التأكيد في هذا السياق، على أهميّة الإسراع بعقد اللجنة المشتركة في دورتها السابعة لتنشيط العلاقات الثنائية.

وتطرّق اللقاء من جانب آخر، إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدّمتها الأزمة الليبية، حيث تمّ التأكيد على أهميّة التنسيق والتعاون بين البلدين لإيجاد حلّ سلمي ينهي هذه الأزمة ويساهم في حقن دماء الشعب الليبي.

كما تمّ خلال اللقاء بحث سبل تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين الأخير ومن بينها ضرورة التزام مختلف الأطراف المعنية بوقف إطلاق النار في إطار حلّ سياسي ليبي ليبي.

كلمات البحث :رئيس الجمهورية;لقاء;وزير الخارجية الإماراتي