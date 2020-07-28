رئيس الجمهورية يلتقي وزير الخارجية السعودي

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الثلاثاء 28 جويلية 2020، بقصر قرطاج وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود. وقد نقل الوزير لرئيس الدولة تحيات الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز.

وتم التطرق خلال اللقاء إلى عمق ومتانة العلاقات بين تونس والمملكة العربية السعودية، وتأكيد حرص قيادتي البلدين على مزيد تعزيزها ودعم الشراكة في شتى المجالات.

كما تناولت الجلسة الأوضاع الدولية والإقليمية ومنها بالخصوص الوضع في الشقيقة ليبيا. وقد جدد رئيس الدولة حرص تونس على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين معربا عن استعداد بلادنا المتواصل للمساهمة في إيجاد تسوية سياسية يقبل بها الليبيون، وتضع حدا لهذه الأزمة التي أثرت سلبا على دول الجوار وفي مقدمتها تونس.

وفي تصريح عقب اللقاء، ثمن الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، التطابق في الرؤى بين تونس والمملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالتحديات التي تواجهها المنطقة، مشيرا إلى تأكيد الجانبين على أن حل المسألة الليبية لا يمكن أن يكون إلا سلميا في إطار ليبي- ليبي، ودون أي تدخلات أجنبية.

كما جدد وزير الخارجية السعودي بالمناسبة، دعوة الملك سلمان بن عبد العزيز لرئيس الجمهورية قيس سعيّد للقيام بزيارة إلى المملكة العربية السعودية في أقرب الآجال.

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