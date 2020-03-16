رئيس الجمهورية يلتقي وزير الخارجية

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الاثنين 16 مارس 2020، بقصر قرطاج، وزير الشؤون الخارجية نور الدين الري.

وتناول اللقاء بحث سبل تنمية التضامن والتعاون مع مختلف البلدان بهدف مقاومة فيروس كورونا الذي تم تصنيفه جائحة عالمية والذي لا يمكن الحد من انتشاره إلا بمزيد التنسيق بين مختلف الدول.

كما خصص اللقاء لمتابعة أوضاع التونسيين المقيمين بالخارج والتونسيين العالقين خارج الحدود ممن سافروا في مهمة للعمل أو للسياحة.

وتم التأكيد على استمرار البحث عن الدعم اللوجستي والمادي لمقاومة فيروس كورونا والحد من انتشاره، واستعراض المساعي الجارية مع مختلف البلدان الشقيقة والصديقة لدعم مجهودات تونس خاصة من حيث توفير التجهيزات الصحية اللازمة تحسبا لكل المستجدات.

ومن جانب آخر، أفاد نور الدين الريّ أنه أطلع رئيس الدولة على المساعي التي قامت بها وزارة الشؤون الخارجية بالتعاون مع وزارات الدفاع الوطني والنقل واللوجستيك والسياحة والصحة والداخلية، لمساعدة التونسيين العالقين خارج حدود الوطن على الرجوع إلى تونس.

وأضاف الري بأن اللقاء تناول أيضا الإجراءات التي اتخذتها الوزارة من أجل حماية جاليتنا في الخارج بما في ذلك ممثلي تونس في مختلف البعثات الديبلوماسية.

وأوضح الوزير بأن هذه المساعي تأتي على إثر الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بخصوص تعليق الرحلات البحرية والتقليص من عدد الرحلات الجوية.

وقد أسدى رئيس الدولة تعليماته بمزيد دعم الجهود والتنسيق بين مختلف الوزارات والهياكل المتدخلة من أجل تامين الخدمات المطلوبة لجاليتنا ولكل التونسيين في الخارج والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

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