رئيس الجمهورية يلتقي وزير الداخلية

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الثلاثاء 17 مارس 2020، بقصر قرطاج وزير الداخلية هشام المشيشي.

وتم خلال اللقاء استعراض نشاط الوزارة والوضع الأمني عموما وخاصة تطورات الإجراءات المتّخذة توقيا من تفشي فيروس كورونا.

وثمّن رئيس الجمهورية حرص المؤسسة الأمنية ومساهمتها في متابعة تطبيق الإجراءات التي تم اتخاذها لمقاومة هذا الوباء.

كما أسدى الرئيس تشجيعاته لأبناء المؤسسة الأمنية لما يبذلونه من مجهودات سواء في ما يتعلق بتأمين الحياة العامة أو التعاطي مع المسائل المستجدة وخاصة فيروس كورونا وظاهرة الإرهاب.

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