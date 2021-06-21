رئيس الجمهورية يلتقي وزير الدفاع الوطني

اطّلع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، لدى استقباله اليوم الاثنين 21 جوان 2021، بقصر قرطاج وزير الدفاع الوطني إبراهيم برتاجي، على سير عمل مختلف مصالح الوزارة وخاصة دورها في دعم وزارة الصحّة لمجابهة جائحة كوفيد-19 وآخرها تركيز مستشفى عسكري ميداني بولاية القيروان بإذن من رئيس الدولة والذي تم تركيزه في وقت قياسي وشرع، اليوم، في استقبال المرضى.

كما شكّل هذا اللقاء فرصة قدّم من خلالها وزير الدفاع الوطني عرضا لرئيس الجمهورية حول مدى تقدّم جهود الوزارة في مجال التصنيع العسكري، فضلا عن الاستعدادات لتدشين جناح جديد للإنعاش بالمستشفى العسكري بتونس، والتحضيرات الجارية للاحتفال بالذكرى 65 لإنبعاث الجيش الوطني.

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