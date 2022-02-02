رئيس الجمهورية يلتقي وزير الدفاع الوطني



استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، ظهر اليوم الأربعاء 2 فيفري 2022 بقصر قرطاج، عماد مميش، وزير الدفاع الوطني.

وأثنى رئيس الجمهورية، في بداية الاجتماع، على الدور الذي تضطلع به القوات المسلحة العسكرية في الحفاظ على الوطن وعلى مؤسسات الدولة.

وتناول اللقاء مساهمات الجيش التونسي في مختلف المجالات ومنها خاصة مجابهة جائحة كوفيد-19 وتأمين الامتحانات والانتخابات وعمليات الإنقاذ.

كما تم التأكيد، بالمناسبة، على جاهزية القوات المسلحة العسكرية وضرورة تطوير إمكانياتها المادية.

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