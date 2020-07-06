رئيس الجمهورية يمنح الجنسية التونسية لـ34 فلسطينيا

أكد مصدر مسؤول برئاسة الجمهورية، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الاثنين، أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد أمضى ظهر اليوم الإثنين، أمرا رئاسيا يقضي بمنح 135 شخصا، الجنسية التونسية، بينهم 34 فلسطينيا.

وبين المصدر ذاته، بأن منح الجنسية التونسية لـ34 فلسطينيا يأتي في إطار حرص رئيس الجمهورية على نُصرة القضية الفلسطينية ولا يمسّ من ملف حق العودة للفلسطينيين.

وذكر أن بقية الأشخاص الذين تمتّعوا بمنحهم الجنسية التونسية، هم من جنسيات عربية وإفريقية، مشيرا إلى أن القانون التونسي يسمح بازدواجية الجنسية.

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