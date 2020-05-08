رئيس الجمهورية يُؤكّد على الدور التاريخي للهلال الأحمر التونسي



استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الجمعة 8 ماي 2020، بقصر قرطاج رئيس منظمة الهلال الأحمر التونسي عبد اللطيف شابو الذي كان مرفوقا بعضو المكتب التنفيذي راضية القسطلي والمسؤول عن الشباب المتطوع بالمنظمة اسماعيل بن علي.

وتم التطرق خلال اللقاء إلى ما يبذله الشباب المتطوع للهلال الأحمر التونسي من جهد والدور الهام للمنظمة في معاضدة مجهودات الدولة في مقاومة جائحة كورونا، حيث تضم شبكة الهلال الأحمر التونسي اليوم 2500 متطوع جميعهم في الخطوط الأمامية لمواجهة هذه الجائحة، وذلك من خلال مساهمتهم في الأعمال المتعلقة بالتعقيم والتنظيف والتنظيم وتجميع المساعدات الغذائية وتوزيعها في مختلف مناطق الجمهورية.

وقد أكد رئيس الدولة على الدور التاريخي للهلال الأحمر التونسي منذ الاستقلال وما تتميز به هذه المنظمة من خبرة في العمل التطوعي وما بذلته قياداتها التاريخية من مجهودات تتواصل إلى اليوم على مستوى غرس قيم التطوع لدى الناشئة وإغاثة العديد من التونسيين حيثما كانوا بمختلف مناطق الجمهورية، وذلك نظرا لإلمامها بالحاجيات الحقيقية للتونسيين في كل الجهات.

كما تناول اللقاء المجهودات التي بذلتها المنظمة لإعادة هيكلتها، من اجل إضفاء مزيد من الشفافية على التصرف في المال العام وكسب مصداقية أكبر وطنيا ودوليا، حتى يبقى الهلال الأحمر التونسي أحد الأذرع الإنسانية للدولة التونسية.

كلمات البحث :الهلال الأحمر;رئيس الجمهورية