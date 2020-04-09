رئيس الجمهورية يُحيي الذكرى الـ83 لعيد الشهداء بالسيجومي

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد صباح اليوم الخميس 9 أفريل 2020، بروضة الشهداء بالسيجومي بتونس العاصمة، على موكب إحياء الذكرى الثانية والثمانين لعيد الشهداء الذي يخلد أحداث 9 أفريل 1938.

ووضع رئيس الدولة أمام النصب التذكاري للشهداء، إكليلا من الزهور وتلا فاتحة الكتاب ترحما على أرواحهم الزكيّة.

وأدى رئيس الجمهورية إثر ذلك تحية العلم على أنغام النشيد الوطني، وتم إطلاق ثلاث طلقات مدفعية.

وحضر الموكب كل من رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ ورئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، كما حضره وزير الدفاع الوطني عماد الحزقي، إلى جانب مفتي الجمهورية ووالي تونس ورئيسة بلدية تونس وثلة من القيادات الأمنية والعسكرية.

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