رئيس الجمهورية يُسدي تعليماته للعودة بالتونسيين العالقين بالجزائر

أسدى رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم السبت 18 جويلية 2020، تعليماته لوزير الشؤون الخارجية نور الدين الري للعودة بالتونسيين العالقين بالجزائر.

وقد تم الاتصال في هذا الصدد بقنصل تونس في عنابة لمزيد الحرص على إيلاء الأهمية اللازمة لمستحقيها، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

وأكد البلاغ بأن السلطات الجزائرية لم تدخر أي جهد لمد يد المساعدة لكل التونسيين في الجزائر وحتى خارجها.

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