رئيس الجمهورية يُسلم أوراق اعتماد سفراء جدد لتونس في عدة الدول

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم الخميس 6 جويلية 2023 بقصر قرطاج، على موكب تولى خلاله تسليم أوراق اعتماد سفراء جدد لتونس في عدد من الدول الشقيقة والصديقة وهم على التوالي:
• فرهد خليف، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية بالدوحة،
• واصف شيحة، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية ببرلين،
• الصحبي خلف الله، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية ببروكسيل،
• عادل العربي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية ببيكين.
وتولى السفراء الجُدد أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية بحضور نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
كلمات البحث :تونس;رئيس الجمهورية;سفراء
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.