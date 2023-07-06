رئيس الجمهورية يُسلم أوراق اعتماد سفراء جدد لتونس في عدة الدول

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم الخميس 6 جويلية 2023 بقصر قرطاج، على موكب تولى خلاله تسليم أوراق اعتماد سفراء جدد لتونس في عدد من الدول الشقيقة والصديقة وهم على التوالي:

• فرهد خليف، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية بالدوحة،

• واصف شيحة، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية ببرلين،

• الصحبي خلف الله، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية ببروكسيل،

• عادل العربي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية ببيكين.

وتولى السفراء الجُدد أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية بحضور نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

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