رئيس الجمهورية يُسلم أوراق اعتماد سفراء جدد لتونس في عدة الدول

اخر تحديث : 06/07/2023
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

تسليم أوراق اعتماد سفراء جدد لتونس في عدد من الدول

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم الخميس 6 جويلية 2023 بقصر قرطاج، على موكب تولى خلاله تسليم أوراق اعتماد سفراء جدد لتونس في عدد من الدول الشقيقة والصديقة وهم على التوالي:
• فرهد خليف، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية بالدوحة،
• واصف شيحة، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية ببرلين،
• الصحبي خلف الله، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية ببروكسيل،
• عادل العربي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية ببيكين.
وتولى السفراء الجُدد أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية بحضور نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.


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