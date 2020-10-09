رئيس الجمهورية يُسلّم أوراق اعتماد سفيريْ تونس بفرنسا وليبيا

سلّم رئيس الجمهورية، قيس سعيد، اليوم الجمعة 09 أكتوبر 2020، أوراق اعتماد كل من محمد كريم الجموسي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى الجمهورية الفرنسية، والأسعد عجيلي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى دولة ليبيا.

وقد تمّ تسليم أوراق اعتمادهما خلال موكب رسمي أقيم بقصر قرطاج مع أدائهما للقسم أمام رئيس الجمهورية، وبحضور عثمان الجرندي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

وأكد رئيس الدولة بالمناسبة على أهمية الدور الموكول لسفراء تونس وممثليها في مختلف العواصم، مجددا دعوته إلى تنزيل قيمة العمل الديبلوماسي منزلة العقيدة من أجل خدمة الوطن وحمايته والذود عنه.

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