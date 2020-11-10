رئيس الجمهورية يُسلّم أوراق اعتماد 5 سفراء جدد لتونس

سلّم رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال موكب انتظم اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 بقصر قرطاج، أوراق اعتماد 5 سفراء جدد لتونس.

والوزراء الجُدد هم على التوالي :

- رياض بن سليمان، سفير الجمهورية التونسية لدى مملكة السويد

- سمير المنصر، سفير الجمهورية التونسية لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية

- محمد بن يوسف، سفير الجمهورية التونسية لدى جمهورية مصر العربية

- طارق بالطيب، سفير الجمهورية التونسية لدى الكنفدرالية السويسرية

- عبد الحميد الغربي، سفير الجمهورية التونسية لدى جمهورية أثيوبيا الشعبية الديمقراطية.

وقد تولى السفراء الجدد أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية بحضور عثمان الجرندي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

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