رئيس الجمهورية يُسلّم أوراق اعتماد 5 سفراء جدد لتونس

سلّم رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020، خلال موكب انتظم بقصر قرطاج، أوراق اعتماد 5 سفراء جدد لتونس في عدد من البلدان .

والسفراء المعتمدين هم على التوالي:

- نجم الدين لكحل: سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى الولايات المتحدة الامريكية

- شفيق حجي: سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى جمهورية السودان

- حياة الطالبي: سفيرة فوق العادة ومفوضة للجمهورية التونسية لدى جمهورية الهند

- صبري الشعباني: سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية

- محمد كريم بن بشر: سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى جمهورية الكاميرون

وتولى السفراء الجُدد أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية بحضور وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي.

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