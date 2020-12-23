رئيس الجمهورية يُسلّم أوراق اعتماد 5 سفراء جدد لتونس

اخر تحديث : 23/12/2020
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

رئيس الجمهورية يُسلّم أوراق اعتماد 5 سفراء جدد لتونس

سلّم رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020، خلال موكب انتظم بقصر قرطاج، أوراق اعتماد 5 سفراء جدد لتونس في عدد من البلدان .
والسفراء المعتمدين هم على التوالي:
- نجم الدين لكحل: سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى الولايات المتحدة الامريكية
- شفيق حجي: سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى جمهورية السودان
- حياة الطالبي: سفيرة فوق العادة ومفوضة للجمهورية التونسية لدى جمهورية الهند
- صبري الشعباني: سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية
- محمد كريم بن بشر: سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى جمهورية الكاميرون
وتولى السفراء الجُدد أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية بحضور وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي.


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