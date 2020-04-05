رئيس الجمهورية يُشارك في عملية شحن التبرعات وتوزيعها لمستحقيها

توجه رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الأحد 5 أفريل 2020، إلى ثكنة الأمن الرئاسي بقمرت، حيث أشرف على تجميع عدد من التبرعات العينية.

وشارك رئيس الدولة في عملية شحن هذه المساعدات في الشاحنات التي أعدت لنقلها، قبل أن يتوجه إلى عدد من الأحياء السكنية بالضاحية الغربية للعاصمة لتوزيع ما تم تجميعه إلى حد فجر هذا اليوم، من مواد غذائية ولوازم ضرورية، موصيا الأهالي بالتآزر و التعاضد في هذه الظروف التي تعيشها تونس والإنسانية جمعاء.

كما دعاهم رئيس الجمهورية إلى توخي الحذر و ملازمة الانضباط حتى يتم تجاوز هذا الوضع الاستثنائي.

أكدت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها، أنها ستواصل في إطار تعزيز التعاضد والتعاون تجميع المساعدات والحرص على أن تصل إلى مستحقيها.

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