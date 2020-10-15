رئيس الجمهورية يُشرف على اجتماع المجلس الأعلى للجيوش

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد ظهر اليوم الخميس 15 أكتوبر 2020، بقصر قرطاج على اجتماع المجلس الأعلى للجيوش الذي خصص للنظر في الوضع العام داخل البلاد.

وثمّن رئيس الدولة خلال هذا الاجتماع مجهودات المؤسسة العسكرية في مختلف المجالات سواء منها المتعلقة بتأمين سير الانتخابات أو الامتحانات الوطنية أو كذلك تعزيزها مؤخرا للمجهودات المبذولة في المجال الصحي.

وأشار سعيّد إلى سرعة ونجاعة تحرك المؤسسة العسكرية بمختلف اختصاصاتها، منوها في هذا السياق بسرعة التدخل على مستوى مدرسة الشهيدة مها القضقاضي بالبطاح من معتمدية فرنانة بولاية جندوبة حيث تم تجديد هذه المدرسة بالكامل ويجري تجديد الطريق التي تربط هذه المؤسسة التربوية بالمحيط المؤدي إليها.

وتوجه رئيس الدولة بالشكر إلى كل الضباط وقادة الجيش على هذا المجهود وغيره من المجهودات التي تساهم في إدخال الطمأنينة على نفوس المواطنين من ذلك تأمين المؤسسات الرسمية منذ أيام في مدينة سبيطلة، حيث كان حضور الجيش عنصرا داعما لتهدئة الأوضاع في المنطقة.

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