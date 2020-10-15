رئيس الجمهورية يُشرف على موكب إحياء الذكرى 57 لعيد الجلاء ببنزرت

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد صباح الخميس 15 أكتوبر 2020، بمدينة بنزرت على موكب إحياء الذكرى 57 لعيد الجلاء.

ولدى حلوله بمدخل بنزرت كان في استقبال رئيس الدولة والي الجهة الذي سلمه بالمناسبة دراسة حول الآفاق المستقبلية للتنمية بولاية بنزرت .

ثم تحول رئيس الجمهورية والوفد المرافق له إلى روضة الشهداء حيث أدى تحية العلم على أنغام النشيد الوطني، كما استعرض تشكيلة شرفية من الجيوش الثلاثة قبل التوجّه الى النصب التذكاري حيث وضع إكليلا من الزهور وتولى قراءة الفاتحة ترحّما على أرواح الشهداء.

وحضر الموكب بالخصوص رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة إلى جانب وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية وثلة من سامي إطارات المؤسسة العسكرية فضلا عن والي الجهة ورئيس بلدية بنزرت.

وإثر ذلك تحول رئيس الجمهورية إلى وسط مدينة بنزرت حيث استمع إلى مشاغل المواطنين والمواطنات المتعلقة بالبنية التحتية والمشاريع المعطلة وغلاء المعيشة والبطالة وقطاع الرياضة وغيرها.

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